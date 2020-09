Migranti, dopo sei mesi in mare 300 Rohingya sbarcano a Sumatra (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA – Dopo quasi 200 giorni trascorsi in mare, sono sbarcati sulla terraferma 297 profughi rohingya provenienti dal Myanmar. L’attracco e’ avvenuto in Indonesia, nel porto della citta’ costiera di Lhokseumawe, nell’isola di Sumatra, quasi 1.800 chilometri piu’ a sud rispetto alla partenza. Il gruppo, che stando alla polizia indonesiana comprende anche 14 bambini, era alla deriva da fine marzo. Leggi su dire

Ventisette migranti (tra cui una donna incinta e un bambino) sono stati salvati in mare da una nave mercantile il 5 agosto scorso. Da allora stazionano a poche miglia dalle coste maltesi in attesa di ...

Indonesia: 300 profughi Rohingya sbarcati dopo mesi in mare

(ANSA) - BANGKOK, 07 SET - Quasi 300 musulmani Rohingya sono stati oggi tratti in salvo dal barcone su cui viaggiavano al largo della provincia di Aceh, in Indonesia, dopo un tragitto in mare che loro ...

