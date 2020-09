L’ombra di Draghi e i numeri che la maggioranza non ha (Di lunedì 7 settembre 2020) Nei palazzi della politica, come nelle redazioni, fioccano interpretazioni sull’improvvida uscita di Giuseppe Conte a favore di un secondo mandato presidenziale per Sergio Mattarella. C’è chi pensa che il premier stia cercando una strada per sbarrare la strada a Mario Draghi, avvertito sempre più come una minaccia, e chi invece è convinto che dietro la sortita ci fosse una malizia a doppio taglio: contro l’ex presidente della Bce ma anche contro un capo dello Stato in carica che potrebbe ambire … Continua L'articolo L’ombra di Draghi e i numeri che la maggioranza non ha proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

