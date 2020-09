Live Non è la D’Urso: la signora ‘Coviddi’ è diventata un’influencer! (Di lunedì 7 settembre 2020) Ve la ricordate il servizio sulla spiaggia a Mondella nella puntata di Live Non è la D’Urso in tempi di coronavirus? Vi ricordare la signora che disse: “Qui non ce n’è Coviddi”? La signora Angela Chianello oggi è un’influencer da oltre 100 mila follower… La tv crea dei ‘fenomeni’. E Angela Chianello può essere definita come tale. Più di 100 mila follower in meno di un giorno. LaArticolo completo: Live Non è la D’Urso: la signora ‘Coviddi’ è diventata un’influencer! dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

juventusfc : MATCHDAY! Forza ragazze! Non perdete questo pomeriggio la sfida delle #JuventusWomen LIVE nella sezione @JuventusTv! - matteosalvinimi : La nostra domenica pugliese non si ferma: seguiteci in diretta da Taranto. Alle poltrone di Pd e 5Stelle rispondiam… - IlContiAndrea : Nel complesso prova più che superata per #Heroes, che ricordiamo non era un concerto, ma un grande evento speciale.… - AleBrunetti6 : RT @Eurosport_IT: ???? ????????: ?????? 8? Ecco le battaglie di oggi sui campi di Flushing Meadows: tutti pronti a tifare il nostro Matteo Berre… - acetxdivinx : @diilettae perché avevo letto questo ma non so se si riferisca solo per il premio o anche per la live -

Ultime Notizie dalla rete : Live Non Barbara D’Urso: indizi sul promo di Live – Non è la d’Urso SoloDonna Direzione Pd, oggi il punto su referendum ed elezioni Regionali | DIRETTA

Oggi, lunedì 7 settembre 2020, si tiene la direzione Pd: il segretario Nicola Zingaretti è chiamato a cercare un punto di unità tra le varie anime del partito, soprattutto in relazione a due temi di s ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2020, prima tappa in DIRETTA: Vincenzo Nibali trova Thomas e Froome!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima tappa della Tirreno-Adriatico 2020, la Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (133 km). Finalmente prende il via la C ...

Oggi, lunedì 7 settembre 2020, si tiene la direzione Pd: il segretario Nicola Zingaretti è chiamato a cercare un punto di unità tra le varie anime del partito, soprattutto in relazione a due temi di s ...Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima tappa della Tirreno-Adriatico 2020, la Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (133 km). Finalmente prende il via la C ...