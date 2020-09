«Il Ticino per alcuni è un paradiso, per altri un inferno» (Di lunedì 7 settembre 2020) Lo scrittore Fabio Andina confessa: «Ho sfidato la crudeltà dell'Uomo, e qualche volta ne sono uscito sconfitto». Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : «Il Ticino per alcuni è un paradiso, per altri un inferno» #fabioandina #seituticino - IlZebraapois : RT @HariSel95300131: @Cartabellotta Sincerità tardiva. E che denota scarsa considerazione per i cittadini. Secondo loro siamo dei minorenni… - arrosT_Ticino : la ferrari non ha fatto un tweet commemorativo per la williams. Pain - blueallnight : biglietti per la gaia presi saki sbarcherà in ticino finalmente - BocediRiccardo : @adrianobusolin Attorucoli, cantantucoli, scrittorucoli...da 2soldi, che appena passati il confine col Canton Ticin… -

Ultime Notizie dalla rete : Ticino per «Il Ticino per alcuni è un paradiso, per altri un inferno» Ticinonline L'Oggettoteca ti cambia la vita

C'è qualcosa di fresco nascosto nella calda estate di Locarno: un gruppo di giovani sta lavorando per creare la prima biblioteca degli oggetti del Ticino. L'hanno chiamata Oggettoteca e si sono ispira ...

Stefano Scheda – Zona Rossa

Il ventunesimo secolo si è aperto con l’undici settembre, seguito da una stagione di atti terroristici nelle capitali europee e dalla crisi finanziaria del 2008, dimostrando la nostra vulnerabilità. O ...

C'è qualcosa di fresco nascosto nella calda estate di Locarno: un gruppo di giovani sta lavorando per creare la prima biblioteca degli oggetti del Ticino. L'hanno chiamata Oggettoteca e si sono ispira ...Il ventunesimo secolo si è aperto con l’undici settembre, seguito da una stagione di atti terroristici nelle capitali europee e dalla crisi finanziaria del 2008, dimostrando la nostra vulnerabilità. O ...