Giuseppe Conte parteciperà alla Festa dell’Unità di Modena (Di lunedì 7 settembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parteciperà alla Festa dell’Unità di Modena: martedì 8 settembre sarà intervistato da Maria Latella (ore 20.30). La conferma, dopo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, è arrivata con una nota del Partito democratico. E proprio nelle stesso ore in cui la direzione Pd si schierava ufficialmente a favore del taglio dei parlamentari. Inizialmente il premier non era previsto, poi oggi l’annuncio: al ritorno dal viaggio in Libano, Conte si fermare in Emilia per partecipare alla storica maniFestazione del centrosinistra. Il programma della Sala dibattiti dell’8 settembre avrà inizio alle ore 18.30 con l’incontro ‘Per una nuova stagione ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : COVID, I FAMILIARI DELLE VITTIME DI BERGAMO INCHIODANO CONTE: UMILIATI DAI VERBALI CTS - rtl1025 : Il nuovo Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) con la proroga per 30 giorni delle misure per l'emergenza… - HuffPostItalia : Giuseppe Conte: 'Voterò sì al referendum sul taglio dei parlamentari' - Noovyis : (Giuseppe Conte parteciperà alla Festa dell’Unità di Modena) Playhitmusic - - Anguill_S_Italy : COVID - 19 Meno contagi, meno tamponi e più ricoveri. Il nuovo decreto del presidente del Consiglio con la proroga… -