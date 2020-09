Flavio Briatore: “Sono in superforma, pronto a ripartire” (Di lunedì 7 settembre 2020) In attesa di guarire dal coronavirus, Flavio Briatore tranquillizza tutti e si dice in “superforma, pronto per ripartire“. L’imprenditore si trova in isolamento domiciliare nella residenza milanese dell’amica Daniela Santanché, dove si trova da sabato 29 agosto, dopo quasi una settimana di ricovero al San Raffaele: “Ciao amici, follower, non sono spartito. Eccomi qua. Sto bene, e vi ringrazio per tanti messaggi di affetto che ho avuto in questi giorni – dice l’imprenditore proprietario del Billionaire, sorridente ma con voce un po’ affaticata, in un video pubblicato su Instagram -. Io continuo il mio isolamento, speriamo che finisca il prima possibile, ho voglia di ricominciare ma nel frattempo sono occupato. Stiamo monitorando tutto quello che succede“. Leggi su sportface

