Ferrero: “Perché devo regalare Colley? Guardate ADL con Koulibaly” (Di lunedì 7 settembre 2020) Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’amichevole col Derthona, riportate da Il Secolo XIX. L’argomento sono le offerte ricevute, per ora ritenute insufficienti, per Omar Colley. Ma perché dovrei regalarlo? Sapete quanto sta trattando De Laurentiis per la possibile cessione di Koulibaly? Di che parliamo. L'articolo Ferrero: “Perché devo regalare Colley? Guardate ADL con Koulibaly” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

