Fabrizio Corona, il figlio Carlos decide di andare a vivere col padre: Nina Moric reagisce così (Di lunedì 7 settembre 2020) Carlos Maria Corona ha deciso di lasciare la madre, Nina Moric, e trasferirsi a vivere dal padre Fabrizio. È stata la stessa showgirl croata a rendere pubblica la decisione del figlio, da poco maggiorenne, manifestando tutto il suo dispiacere e la sua tristezza per questa scelta. Sono diversi infatti i messaggi che Nina Moric ha pubblicato nelle settimane sul suo profilo Instagram: “Dare un senso alla nostra esistenza, come a tutto quello che ci circonda, è quasi una necessità umana che ci spinge ad andare avanti … Io per te scavalcherò ogni montagna, caminerò sul carbone bruciato, nuoterò negli oceani …. non esista nessun ostacolo che mi ... Leggi su ilfattoquotidiano

