Eurolega, Final Four 2020-21 a Colonia (Di lunedì 7 settembre 2020) Doveva essere la sede del gran Finale nella stagione stoppata dal Covid, lo sarà in quella della rinascita. Euroleague ha ufficializzato Colonia come teatro della Final Four 2020-21. L'evento si terrà ... Leggi su gazzetta

UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Sarà la Lanxess Arena ad ospitare le Final Four di EuroLega ??? ???? ?? #EurosportBASKET | #F4Glory | #EUROLEAGUEUNITED - OA_Sport : Basket: Final Four di Eurolega mantenute a Colonia nel 2021 - Eurosport_IT : Sarà la Lanxess Arena ad ospitare le Final Four di EuroLega ??? ???? ?? #EurosportBASKET | #F4Glory - StefanoRod86 : RT @OlimpiaMiNews: La città tedesca è stata confermata come sede dove verrà assegnato il titolo 2021, ma con una sorpresa sulle date della… - bolognabasket : La Final Four di Eurolega è confermata a Colonia, a maggio 2021

