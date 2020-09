"Eros? Lo amo. Ma se l'amore non ti rende più felice, meglio cercarlo in altra forma" (Di lunedì 7 settembre 2020) “Eros Ramazzotti? Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci”. A parlare in un’intervista al Corriere della Sera è Marica Pellegrinelli, modella ex moglie del cantante. La separazione della coppia è avvenuta due anni fa: dal loro amore sono nati due figli. La Pellegrinelli racconta così il legame con l’artista:“Il nostro è stato un legame molto bello, ci siamo dati tanto, è un capitolo della mia vita che esiste ancora perché è sempre nella mia famiglia, comunque condividiamo le nostre case. Le persone cambiano e vale anche per lui. La nostra separazione è una cosa privata. Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci. Innamorata? Dei miei figli e ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : 'Eros? Lo amo. Ma se l'amore non ti rende più felice, meglio cercarlo in altra forma' - DonnaGlamour : Marica Pellegrinelli: “Eros? Lo amo ancora, più di prima” - infoitcultura : Marica Pellegrinelli: «Ora vorrei il cinema. Eros? Lo amo ancora, ma in modo diverso» - infoitcultura : Marica Pellegrinelli: amo ancora Eros Ramazzotti - infoitcultura : Marica Pellegrinelli, la verità su Eros Ramazzotti: “Io lo amo ma…” -