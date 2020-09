“Donald Trump assunse un finto Obama da insultare e licenziare in un video" (Di lunedì 7 settembre 2020) Un finto Obama da insultare e licenziare: questo il gesto Donald Trump in un video realizzato con un attore che impersonava il suo predecessore. Lo rivela Michael Cohen, l’ex legale personale di Donald Trump, nel libro Disloyal: A memoir, in uscita l′8 settembre.Il video in cui il presidente repubblicano prende in giro il suo rivale democratico è da datare 2012. Si dice che la clip sia stata esaminata per una possibile inclusione nella convention repubblicana di quell’anno, quando Mitt Romney fu candidato repubblicano alle presidenziali del 2012 contro Obama. Il video riprende la battuta “You’re fired” (“Sei stato licenziato”), resa celebre dal reality show ... Leggi su huffingtonpost

