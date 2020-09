DiRT 5 slitta a Novembre (Di lunedì 7 settembre 2020) Codemasters conferma oggi che DiRT 5 sarà pubblicato il 6 Novembre 2020 sul PlayStation 4, Xbox One, inclusa Xbox One X e PC. La data di lancio rivista consentirà a Codemasters di pubblicare tutte le versioni del gioco in una finestra temporale più breve, con la prossima generazione prevista per le festività natalizie. “DiRT 5 ha ricevuto molti consensi dalla critica, aggiudicandosi il Best Racing Game Award alla gamescom 2020″, ha dichiarato Frank Sagnier, CEO di Codemasters. “La data di lancio rivista ci permetterà di lavorare sull’uscita su console di nuova generazione in tempo per le festività natalizie.” DiRT 5 offre moltissime modalità di gioco, con sfide uniche ad ogni competizione: Landrush – Circuito con terreno ... Leggi su gamerbrain

