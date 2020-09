Calciomercato Milan: non arriverà un vice Ibrahimovic, fiducia a Colombo (Di lunedì 7 settembre 2020) Calciomercato Milan: secondo Sky Sport non arriverà un vice Ibrahimovic ma sarà rinnovata la fiducia a Colombo Secondo quanto riporta Sky Sport, il Milan non interverrà sul mercato per prendere un vice Ibrahimovic. Secondo l’emittente sarà rinnovata la fiducia a Simone Colombo. Nelle ultime ore c’è stato un contatto con l’agente e gli è stato riferito che il giocatore non si muoverà da Milano. Questo perchè l’attaccante ha fatto bene contro il Monza, ha un’ottima struttura fisica ed è giovanissimo dato che ha 18 anni. Ormai Colombo fa parte del gruppo squadra da più 6 ... Leggi su calcionews24

