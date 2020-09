Baranzate, Cormano e Solaro, al concorso per la Polizia locale in 200 per 8 posti (Di lunedì 7 settembre 2020) In 200 hanno presentato domanda per partecipare al concorso pubblico per esami per gli 8 posti disponibili come agenti di Polizia locale, cat. C, distribuiti nei comuni di Rho, Baranzate, Cormano e Solaro (1 posto). Nei giorni scorsi è stata pubblicata dalla Cuc (Centrale unica di committenza) di Rho, la lista dei candidati ammessi, non … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

zazoomblog : Baranzate Cormano e Solaro al concorso per la Polizia locale in 200 per 8 posti - #Baranzate #Cormano #Solaro… - ilNotiziarioInd : Baranzate, Cormano e Solaro, al concorso per la Polizia locale in 200 per 8 posti -

Ultime Notizie dalla rete : Baranzate Cormano Baranzate, Cormano e Solaro, al concorso per la Polizia locale in 200 per 8 posti Il Notiziario Nubifragio: spezzato il pino davanti al comune di Cormano, a Cusano vola grondaia

Danni per il nubifragio anche nel nord Milano. A Cormano il vento ha spezzato il pino davanti al Comune invece a Cusano Milanino è volata una grondaia. Oltre a rami e alberi caduti assieme ad allagame ...

Danni per il nubifragio anche nel nord Milano. A Cormano il vento ha spezzato il pino davanti al Comune invece a Cusano Milanino è volata una grondaia. Oltre a rami e alberi caduti assieme ad allagame ...