Away 2 su Netflix si farà? Le idee ci sono, e si pensa a un ruolo per la SpaceX di Elon Musk (Di lunedì 7 settembre 2020) La prima missione di un equipaggio internazionale su Marte è materia di grande interesse, ma perché non rimanesse soltanto la storia di un viaggio nello spazio gli autori di Away, su Netflix dal 4 settembre, ne hanno rafforzato il peso di dramma familiare ed epica storia d’amore. Attenzione, spoiler! Il rinnovo per Away 2 non è ancora ufficiale – né è chiaro se l’eventualità sia stata presa in considerazione –, ma Jessica Goldberg, showrunner della serie, ha confermato in svariate occasioni di aver già più di un’idea. Abbiamo dei piani per tre stagioni, e ognuna sarà decisamente differente dalle altre, ha detto. Questo non significa però che la serie intenda spostare il focus su altri personaggi o introdurne di nuovi. Direi che ... Leggi su optimagazine

marcoreggio : Un buon inizio per la nuova serie targata #Netflix #Away . - ccliteur : ho iniziato a guardare away su netflix anche se non mi piacciono le cose ambientate nello spazio e infatti continuano a non piacermi - Terra2itter : Ciao Netflix, io ci ho provato a guardare AWAY ma non ce la faccio. - sunjnthedark_ : @aronvstyles Ho iniziato due giorni fa Away su netflix, mi sta tenendo incollata?? - mattia3_ : Dopo tanta mediocrità, finalmente un'ottimo pilot di una serie Netflix. #Away -