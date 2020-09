Suarez Juventus: niente esame per il passaporto. Le ultime (Di domenica 6 settembre 2020) niente esame di italiano nella giornata di domani per Luis Suarez: l’arrivo alla Juventus sembra ancora lontano. Le ultime Luis Suarez non svolgerà l’esame di italiano nella giornata di domani. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport. L’attaccante uruguaiano del Barcellona sarebbe ancora lontano dal trovare una soluzione per acquisire il passaporto italiano, che gli permetterebbe di essere tesserato con la Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

