Notte di sangue nel Lazio: 21enne ucciso a botte a Colleferro, grave 20enne a Viterbo (Di domenica 6 settembre 2020) Notte di sangue nel Lazio. A pochi chilometri di distanza due episodi molto simili con due giovanissimi tra le vittime. A Colleferro, alle porte di Roma, un 21enne di Artena è stato ucciso a botte da un gruppo di balordi. Analoga aggressione nel pieno centro di Viterbo. Un diciassettenne ha accoltellato un ragazzo di 20 anni. Due risse in fotocopia, che sollecitano riflessioni su modelli e comportamenti giovanili. Da Colleferro a Viterbo tra i giovani, la rissa del sabato sera è diventato quasi un appuntamento di rito. Ringraziamo i modelli Gomorra e Romanzo criminale. A Colleferro un 21enne è stato massacrato Un ... Leggi su secoloditalia

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato questa notte con l'accusa di tentato omicidio: è accusato di aver accoltellato al culmine di un diverbio due coetanei di poco più grandi in via Valle Piatta a V ...Aggressione in centro, 17enne accoltella due ragazzi. Nottata movimentata in via Valle Piatte: scoppia una lite in via valle Piatta, a due passi da piazza del Comune, tra giovanissimi e finisce nel sa ...