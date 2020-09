Nations League: bene Francia, Inghilterra e Belgio (Di domenica 6 settembre 2020) Nella prima giornata di Nations League il Belgio batte la Danimarca 2-0 grazie ad uno scatenato Mertens, autore di un assist e della rete decisiva. Mpappè salva la Francia contro la Svezia, mentre l’Inghilterra supera lo scoglio Islanda grazie al rigore in extremis di Sterling. Nel pomeriggio vittorie di Macedonia del Nord, Lussemburgo, Gibilterra e Montenegro. Mertens scatenato contro la Danimarca Un Dries Mertens in grande spolvero regala i primi tre punti al suo Belgio. La Danimarca di Eriksen non è riuscita praticamente mai a sovrastare i diavoli rosso belgi, tanto da subire la prima rete dopo soli 9′, con Denayer che ha trasformato il primo calcio dell’incontro. I danesi provano a reagire ma più che azioni organizzate sono ... Leggi su sport.periodicodaily

