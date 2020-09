La didattica a distanza e il lockdown secondo i bambini (Di domenica 6 settembre 2020) Nessuno si lascerà facilmente alle spalle questo 2020. Tutti noi, ci siamo ritrovati ad affrontare una situazione al limite dell’immaginabile. Tra tutti i pronostici per il futuro, chi si sarebbe mai aspettato di vivere una pandemia globale? Eppure così è stato. E purtroppo, nessuno di noi può ancora abbassare la guardia.Tornando a pochi mesi fa, … Leggi su periodicodaily

chetempochefa : “Si può davvero pensare che bastino i banchi a distanza per non far avvicinare i bambini? Che davvero tengano le ma… - sunflowervoll1 : comunque da me il rientro a scuola si divide così: si inizia il 24 e ci dividono in tre gruppi per classe. Ogni gru… - bernadettethebe : RT @Losateresa: @AzzolinaLucia le scuole, non andavano aperte e lo dico da madre di due bambini. Non ci sono i presupposti di sicurezza, e… - Eva30692535 : RT @AppleEDU: Sei alla ricerca di risorse di aggiornamento professionale online? Iscriviti a #AppleTeacher per accedere a video tutorial, p… - Giacomo_Pedone : Riapertura scuole, dalle cattedre vuote alla didattica a distanza: i 4 nodi ancora irrisolti -

Ultime Notizie dalla rete : didattica distanza Riapertura scuole, dalle cattedre vuote alla didattica a distanza: i 4 nodi ancora irrisolti Corriere della Sera Ritorno a scuola, il piano del Liceo Scientifico Dini di Pisa

In merito a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa, si fa presente quanto segue: in data odierna, 5 settembre, si è svolto il Collegio dei docenti del Liceo Scientifico “U. Dini” di Pisa, sotto ...

Da nominare 1800 insegnanti e c’è l’incognita dei posti sugli scuolabus. A Bra l’Abet produce il laminato per 50 mila banchi “anti-Covid”

La scuola naviga a vista. Con un unico obiettivo: partire. Il come è ancora un altro paio di maniche. I dirigenti cuneesi hanno messo a punto spazi e aule. E confermano che, per fortuna non ovunque, a ...

In merito a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa, si fa presente quanto segue: in data odierna, 5 settembre, si è svolto il Collegio dei docenti del Liceo Scientifico “U. Dini” di Pisa, sotto ...La scuola naviga a vista. Con un unico obiettivo: partire. Il come è ancora un altro paio di maniche. I dirigenti cuneesi hanno messo a punto spazi e aule. E confermano che, per fortuna non ovunque, a ...