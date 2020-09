Isola d’Elba: pescatore disperso in mare a Procchio. La barca ritrovata vuota (Di domenica 6 settembre 2020) Ricerche e preoccupazione per la sorte di un pescatore ottantenne che risulta disperso in mare all'Isola d'Elba da ieri: l'uomo, ottantenne, era uscito da solo in barca da Procchio, nel comune di Marciana Marina (Livorno), per andare a pescare alle 15 di oggi, domenica 6 settembre. A dare l'allarme i familiari Leggi su firenzepost

