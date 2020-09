Incidente per Leclerc a Monza (Di domenica 6 settembre 2020) AGI - Spettacolare Incidente a Monza per Charles Leclerc. Durante il gran premio d'Italia di Formula 1 il pilota della Ferrari è uscito di pista andandosi a schiantare contro le barriere ai lati della curva parabolica. Nessuna conseguenza per il giovane pilota monegasco, che è uscito da solo dalla monoposto. Anche l'altro pilota della rossa, Sebastian Vettel, è fuori dalla gara. Il tedesco si è ritirato dopo 6 giri dal via per problemi ai freni. Leggi su agi

