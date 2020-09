Il sindaco di Vo’ Euganeo a TPI: “Ci siamo salvati grazie ai tamponi e a un presentimento” (Di domenica 6 settembre 2020) Sulla testa sfoggia il cappellino giallo firmato da Valentino Rossi, un regalo della sindaca di Tavullia Francesca Paolucci. Sotto la visiera, i suoi occhi luccicanti tradiscono l’emozione di un momento effettivamente molto toccante. Giuliano Martini è il sindaco di Vo’ Euganeo, il comune del Padovano dove c’è stato il primo decesso per Covid-19. Oggi ha incontrato per la prima volta Francesco Passerini, sindaco di Codogno, nel Lodigiano, dove invece c’è stato il primo caso in assoluto: Mattia Maestri, il famoso “paziente numero uno”. L’incontro è avvenuto proprio a Codogno, nel contesto della manifestazione “Ripartiamo insieme, da dove tutto è cominciato”, organizzata da due ex sindaci: Davide Ferrari (di Galliate, in provincia di Novara) e Lorenzo ... Leggi su tpi

