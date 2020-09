Hotshot Racing e Inertial Drift: la seconda giovinezza dei giochi di guida arcade - articolo (Di domenica 6 settembre 2020) Penso che sia importante essere grati per ciò che si ha e in quanto fan dei giochi di guida posso affermare con una certa convinzione che raramente si è vissuto un periodo così florido. L'attuale crisi che ha visto i garage intorno ai circuiti di tutto il mondo chiudere i battenti ha posto i riflettori sulle simulazioni mentre i piloti si divertono nello spazio virtuale e ci mostrano che bella proposta sia attualmente disponibile: c'è iRacing, mai così solido nei suoi 12 anni di storia con rFactor 2 che finalmente sta prendendo forma come un degno rivale, il tutto mentre i giocatori console hanno recentemente avuto la possibilità di provare lo splendore dell'Assetto Corsa Competizione di Kunos Simulazioni. E guardando ancora oltre, su console c'è una marea di scelta con F1 che va di bene ... Leggi su eurogamer

