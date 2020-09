Coronavirus, Speranza: 'Primi due milioni di vaccini a medici e anziani' (Di domenica 6 settembre 2020) Il vaccino dovrebbe essere gratuito e le prime dosi, circa due o tre milioni, che potrebbero arrivare anche entro fine anno, verranno destinate agli operatori sanitari e ad anziani con patologie. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset

Corriere : Speranza: «Il vaccino? Poche dosi, le daremo a medici e anziani» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Speranza: 'La piazza di negazionisti fa rabbrividire' #coronavirus - Adnkronos : #Speranza: 'La piazza dei #negazionisti fa rabbrividire' - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus, #Speranza: 'Primi due milioni di #vaccini a medici e anziani. Le immagini di #Roma mi fanno rabbrivid… - infoitinterno : Coronavirus, Speranza sul vaccino “Poche dosi”: quando e a chi andrà prima -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza

Entrerà in vigore da lunedì 7 settembre il nuovo Dpcm per l'emergenza coronavirus che sarà valido fino al 30 settembre. Sostanzialmente confermate le decisioni prese il 10 agosto - come riportano Repu ...Da domani entra in vigore un nuovo Dpcm, decreto del presidente del Consiglio, per l'emergenza coronavirus che sarà valido fino al 30 settembre. In massima parte vengono confermate le regole del 7 ago ...