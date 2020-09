Coronavirus, malore in diretta Facebook per Lorenzoni: le sue condizioni (Di domenica 6 settembre 2020) Attimi di paura per il candidato democratico per il Veneto Arturo Lorenzoni. Positivo al Coronavirus, ha avuto un malore durante una live su Facebook Sono stati attimi di tensione quelli seguiti al malore di Arturo Lorenzoni. Il candidato democratico alla presidenza della regione Veneto, infatti, si è accasciato durante una live Facebook in compagnia del … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

