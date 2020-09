Bayern Monaco, Lewandowski: «Mi sento meglio di quando avevo 26 anni» (Di domenica 6 settembre 2020) Robert Lewandowski ha parlato del suo stato di forma dopo una stagione da incorniciare Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, in una intervista a Kicker ha parlato del suo incredibile momento di forma e della sua prolifica ultima stagione. «Non mi sento come se avessi 32 anni. Mi sento decisamente meglio di quando avevo 26 anni, non solo fisicamente, ma anche in termini di capacità tecniche e calcistiche. Ho lavorato molto duramente negli ultimi anni per raggiungere il mio livello ottimale e sono molto felice di esserci riuscito. Credo di poter giocare a calcio ai massimi livelli ancora più a lungo. Il mio attuale contratto non sarà ... Leggi su calcionews24

