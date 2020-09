Trovati spazi per i vaccini in 110 Comuni Influenza, campagna al via a fine ottobre (Di sabato 5 settembre 2020) Il direttore generale Ats Bergamo, Massimo Giupponi: «Le consegne delle dosi saranno scaglionate: si partirà con i più fragili, mentre per i bambini si utilizzeranno prevalentemente i vaccini spray». Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Trovati spazi Orari, stop per il voto, spazi e trasporti: come riparte la scuola a Gallarate? Varesenews Real Agro Aversa, otto reti al Montesarchio in amichevole. Tripletta per Chianese

E’ stata una partita che si è messa subito in discesa per i ragazzi del presidente Guglielmo Pellegrino visto che sono bastati veramente pochissimi minuti a Barone per trovare l’1-0 ... Nella ripresa ...

The Jesus And Mary Chain: Crocifissi allo schermo

Cresciuti guardando Marc Bolan e David Bowie a Top of The Pops, i fratelli Reid ci arrivano nel 1987 con “April Skies“, completamente ubriachi. Un modo bizzarro per coronare un sogno, oppure ripercorr ...

