Tentano di Derubare 92enne a Brescia | ma Lei Reagisce e Li Prende a Bastonate | Ladri in Fuga

Due malviventi erano entrati in casa sua fingendosi tecnici dell'acqua, una volta strattonata la nonnina non si è lasciata intimorire. Una signora 92enne di Orzinuovi in provincia di Brescia, è stata protagonista di una storia quasi surreale, finendo per sventare un furto. Due giovani uomini si erano introdotti in casa sua fingendo di essere tecnici dell'acqua e dicendo di dover controllare il livello di calcare, quando una volta davanti al rubinetto uno di loro avrebbe strattonato l'anziana facendola cadere. La donna però non si sarebbe fatta intimorire dai loro comportamenti rialzandosi subito, ma è stata scaraventata sul divano, ha aspettato un momento di distrazione lo avrebbe sorpreso uno colpendolo in testa con una decisa bastonata. La donna aveva capito che si erano introdotti ...

