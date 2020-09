"Seconda ondata? Non ci sarà". Ecco le "ondine" che spaventano (Di sabato 5 settembre 2020) Valentina Dardari L'allarme di Galli: "Il numero di focolai è alto". Ma assicura: "Non mi aspetto una Seconda ondata, ma qualche ondina sì" Massimo Galli, professore di Malattie infettive all’Università Statale di Milano e primario all’Ospedale Sacco, non usa mezzi termini per definire l’ultima trovata del governo: “Aprire la scuola per poi chiuderla e farci le elezioni mi sembra schizofrenico. Sarebbe meglio rimandarne la partenza a ottobre oppure rinviare le elezioni”. Galli: "No Seconda ondata, ma qualche ondina sì" In una intervista a La Stampa, ha poi aggiunto che si augura non si arrivi alla situazione presente oggi in Francia e in Spagna, paesi dove però vengono fatti molti più test rispetto all’Italia. Ha inoltre ... Leggi su ilgiornale

Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) - "I cittadini europei vivono con ansia il presente, nel timore di una seconda ondata, guardano al futuro con incertezza" e anche per questo "il progetto di approvazione ...

Sanità e istruzione: le priorità contro il declino

Il rischio che corre l’Italia non è quello di una recessione peggiore che in altri Paesi. È invece quello di non riuscire a risollevarsene. Salvo che la seconda ondata del virus costringa a nuove chiu ...

