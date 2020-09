Roma, la stagione parte con una vittoria: 4-2 alla Sambenedettese. Ok Villar e Calafiori (Di sabato 5 settembre 2020) Nel primo test amichevole contro la Sambenedettese vinto 4-2 Paulo Fonseca rispolvera la difesa a tre che gli ha garantito un finale di campionato dignitoso nonostante l'esclusione dalla Champions e l'... Leggi su leggo

