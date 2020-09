Paura a Torre Maura, incendio in un appartamento: salvate 6 persone (Di sabato 5 settembre 2020) Attimi di Paura a Torre Maura questo pomeriggio, quando verso le 17.30 è divampato un incendio all’interno di un appartamento. Il rogo, avvenuto in via dei Colombi n° 207, ha riguardato un’abitazione ubicata al secondo piano di una palazzina che in totale ne conta 4. Tempestivo l’intervento delle sqaudre dei Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e, servendosi dell’ausilio di un’autoscala, hanno tratto in salvo 6 persone. Di queste, alcune hanno riportato dei lievi sintomi di intossicazione a causa del denso fumo e sono state pertanto affidate alle cure dei paramedici. Sul posto sono inoltre intervenuti le squadre di Tuscolano 2 (12A), Rustica, (10a), il Capo Turno provinciale (1c), l’autobotte (ab10), il carro teli, il carro ... Leggi su ilcorrieredellacitta

