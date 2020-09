Messi e il confronto con la famiglia: “Miei figli hanno pianto e chiesto di non andare via da Barcellona” (Di sabato 5 settembre 2020) Arrivano altre dichiarazioni da parte di Lionel Messi relativamente alla sua permanenza al Barcellona. Dopo l'annuncio delle scorse ore, nuovi dettagli, relativi anche alla vita privata dell'argentino, mostrano come il suo addio sarebbe stato uno shock anche per la sia famiglia ed in particolare per i suoi figli.Messi: il discorso in famiglia"Quando ho detto a mia moglie e ai miei figli che volevo andarmene, c'è stato un momento di shock", ha detto Messi a Goal. "Tutta la famiglia ha pianto, i miei figli non volevano lasciare Barcellona, ​​non volevano cambiare scuola". "Mateo è ancora piccolo e non capisce cosa significhi andare in un altro posto e viverci per diversi anni. ... Leggi su itasportpress

Lionel Messi spiega perché intenda restare al Barcellona e soprattutto perché rinuncerà alle vie legali nei confronti del club che gli ha dato tutto.

Roma, 04 set 19:12 - (Agenzia Nova) - Federico D'Incà ricorda su Facebook che "il decreto Semplificazioni oggi è passato al Senato con 157 voti e, da ministro per i Rapporti con il Parlamento, non pos ...

