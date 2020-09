Il dolore di Mara Venier: “Non tornerò più a Venezia” (Di sabato 5 settembre 2020) Mara Venier e il dolore di Venezia – Si tratta di una delle conduttrici più note della televisione italiana. Lavoratrice instancabile, tanto da aver condotto anche durante il lockdown. In città però non tornerà più. Volto sia della Rai che di Mediaset, Mara Venier non ha certo bisogno di presentazioni. La famosa conduttrice non è venuta meno al suo impegno anche durante i difficili mesi di quarantena, quando anche con un piede rotto (per un incidente domestico) ha presentato Domenica In in uno studio orfano del pubblico. Perché la tv è intrattenimento, e specialmente in quel momento storico la gente aveva bisogno di essere intrattenuta. La vediamo spesso e volentieri con il sorriso, lavoratrice instancabile e sempre positiva. Dietro ai ... Leggi su bloglive

