Due incidenti bloccano la Fi-Pi-Li zona Montopoli: lunghe code in mattinata (Di sabato 5 settembre 2020) Incidente in superstrada tra Ponsacco e Pontedera: morta una donna 26 agosto 2020 Grossi disagi al traffico stamani, 5 settembre, in superstrada. All'altezza di Montopoli, direzione mare, si sono ... Leggi su pisatoday

ekuonews : FOTO | Gran Sasso, due incidenti sul Corno Grande: due alpinisti rimangono feriti dopo un volo di 20 metri - infoitinterno : Guidano sotto l'effetto di alcol e droghe e provocano incidenti con feriti: due denunce a Fondi - Phiodem : non so perché stiate tutti parlando male di educazione fisica in tl ma concordo perché dopo anni di sport diversi s… - cuorwin : il panico quando è partita watermelon sugar mentre stavo guidando e ho rischiato due incidenti mio padre così: - LuinoNotizie : Mattinata di #incidenti a #Luino, due uomini coinvolti -

Ultime Notizie dalla rete : Due incidenti Due incidenti mortali in Liguria La Repubblica Incidenti in montagna: in Valcamonica escursionista di 17 anni precipita e muore. Dolomiti del Brenta, grave una 49enne

Una ragazza di 17 anni è morta durante un'escursione nelle montagne bresciane della Valcamonica: la ragazza, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso l'appiglio su una roccia precipitando per dec ...

Incidenti a Sassello e Vado Ligure: cinque persone ferite

Pomeriggio all’insegna degli incidenti stradali nel Savonese. Con 118 e vigili del fuoco mobilitati. A Sassello, in località Maddalena, due auto si sono scontrate frontalmente con un bilancio di tre p ...

Una ragazza di 17 anni è morta durante un'escursione nelle montagne bresciane della Valcamonica: la ragazza, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso l'appiglio su una roccia precipitando per dec ...Pomeriggio all’insegna degli incidenti stradali nel Savonese. Con 118 e vigili del fuoco mobilitati. A Sassello, in località Maddalena, due auto si sono scontrate frontalmente con un bilancio di tre p ...