Conte: “Non siamo più di fronte all’esplosione della pandemia” (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set. (Adnkronos) – ”I nuovi contagi” registrati in questi giorni sono dovuti a ”distrazioni agostane”, ma risultano un numero inferiore di altri Paesi. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Cernobbio. ”Ne siamo usciti soprattutto grazie ai cittadini e non è piaggeria. L’Italia si è dimostrata molto disciplinata” nel gestire l’emergenza . ”I numeri del contagio continuano ad essere non trascurabili, ma non siamo più di fronte all’esplosione della pandemia”. ”Non ci sarà più un lockdown generalizzato” promette il premier. “Dissi ai miei ministri subito che l’emergenza che si prospettava in primis sanitaria si sarebbe tramutata in un attimo dopo in emergenza ... Leggi su calcioweb.eu

borghi_claudio : A che titolo 'IL COLLE' blinda Conte? NB, la spersonalizzazione di Mattarella, passato nei titoli da uomo a luogo… - CarloCalenda : Abbastanza impressionante. Non tanto Conte. Spero fosse stanco o confuso, ma @a_padellaro che gli va dietro per com… - AnnalisaChirico : Mentre il paese affronta la più grave crisi economica dal dopoguerra, il premier Conte mostra di non avere contezza… - AlfonsoTax2 : @xelagrillo @GarauPina @biscone69 @boysan69qo @FulvioCrudeli @Ferdi_Fe28 @leolambretta59 @winter01107 @gta1981… - PompeiAless : RT @ilVincia: No scusate, peggio Conte. Dopo che Padellaro ha provato ad evitargli la figura di merda, conferma di non avere la più vaga id… -