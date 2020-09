Chiariello contesta ADL: "Documenti gli 83mln di tifosi di cui parla. Gravissima una sua conferma..." (Di sabato 5 settembre 2020) Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo 'EditoNapoli' nel corso di Radio Punto Nuovo: “Possibile che De Laurentiis spari cifre e nessuno le contesta? Ma davvero esistono nel mondo occidental ... Leggi su tuttonapoli

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli. Ecco quanto evidenziato: “Possibile che De Laurentiis spara cifre e nessuno contesta? 83 milioni di tifo ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Crescenzio Sepe, Cardinale di Napoli: “Ho avuto un colloquio con Gattuso, sono mo ...