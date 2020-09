Cattivissimo Me: la trilogia arriva su Sky Cinema Collection (Di sabato 5 settembre 2020) La trilogia di Cattivissimo Me e il primo film dei Minions arrivano tutti su un unico canale, da sabato 5 a venerdì 11 settembre su Sky Cinema Collection! A dieci anni dal primo film della saga, il super cattivo Gru e i Minions approdano per la prima volta su Sky Cinema con tutti e tre i film del franchise Cattivissimo me e lo spin off prequel "Minions". Da sabato 5 a venerdì 11 settembre, infatti, saranno loro i protagonisti della programmazione di Sky Cinema Collection, che per l'intera settimana sarà dedicato al franchise. Tutti i film sono disponibili anche on demand su Sky e NOW TV nella collezione "Cattivissimo me" e "Minions". Era il 2010 quando Cattivissimo me, il primo film ... Leggi su movieplayer

La trilogia di Cattivissimo Me e il primo film dei Minions arrivano tutti su un unico canale, da sabato 5 a venerdì 11 settembre su Sky Cinema Collection! A dieci anni dal primo film della saga, il su ...

Il culto di Claudio Caligari passa anche dalle sue musiche

Domenica 6 settembre su Rai 4, è stata annunciata una serata dedicata a Claudio Caligari: alle 21.20 verrà mandato in onda Non essere cattivo, realizzato appena prima della scomparsa del regista, e su ...

