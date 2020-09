A Monza Hamilton in pole position. Vettel fuori, Leclerc fatica (Di sabato 5 settembre 2020) A Monza Lewis Hamilton è il più veloce nel Q1 delle prove in corso che valgono la pole, eliminato Vettel. Non era mai successo a un pilota Ferrari con questo format di qualifica. Leclerc si salva a fatica. Il pilota britannico conquista la pole nel Gp d’Italia con il tempo di 1’18”887, nuovo record della pista e partirà accanto al compagno di squadra Bottas. In seconda fila Sainz Jr. e Perez. Disastro Ferrari con Leclerc 13° e Vettel addirittura 17°. Per la prima volta non è possibile disporre del cosiddetto “party mode”, la mappatura del motore più aggressiva studiata appositamente per il giro secco. Decisione presa dalla Fia nel tentativo di ridurre il gap tra le ... Leggi su ilfogliettone

