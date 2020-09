Venezia 2020: capelli anti-gravità per Cate Blanchett e Tilda Swinton (Di venerdì 4 settembre 2020) Mostra del Cinema di Venezia 2020: tutti i beauty look sfoglia la gallery Neanche si fossero messe d’accordo, Cate Blanchett e Tilda Swinton si sono presentate sul red carpet della seconda serata della Mostra del Cinema a Venezia 2020 con due acconciature che sfidano la forza di gravità e che reinterprano lo stile rockabilly . E dopo i french bob sfoggiati da Anna Foglietta e Elodie, la seconda tendenza beauty dai red carpet Veneziani sembra l’hair look ... Leggi su iodonna

WeCinema : #Venezia77: nel segno delle donne e dell’amore per il cinema. Tilda Swinton accolta dalla madrina Anna Foglietta in… - vogue_italia : La coppia più bella di Venezia ?? @Elodiedipa @marracash @Versace - tuttosport : #Georgina e lo spacco che ipnotizza #Venezia ?? - mymovies : Venezia 77, Tilda Swinton confida i suoi segreti e incanta il Lido #Venezia77 #redcarpet ?? - sugarpulp : Anche quest'anno lo #SugarpulpsApartment è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Un'edizion… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia 2020 Festival di Venezia 2020: programma e ospiti di oggi venerdì 4... AMICA - La rivista moda donna Venezia 77: programma odierno. In gara “Padrenostro” di Claudio Noce, “Pieces of a Woman” e fuori competizione “The Duke”

Terzo giorno alla 77ª Mostra del Cinema della Biennale di Venezia, oggi, venerdì 4 settembre. Arriva il primo film italiano dei quattro in competizione: è “Padrenostro” di Claudio Noce con ...

Georgina Rodriguez a Venezia con l’etichetta attaccata alla giacca (FOTO)

1Festival di Venezia 2020: tra i vip anche Georgina Rodriguez. La modella indossa una giacca con l’etichetta attaccata (FOTO) Il Festival del Cinema di Venezia 2020 ha preso ufficialmente il via il ...

