Ultime Notizie Roma del 04-09-2020 ore 14:10 (Di venerdì 4 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale e ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Berlusconi ricoverato al San Raffaele a scopo precauzionale è stato riscontrato l’inizio di una polmonite bilaterale l’ex premier nei giorni scorsi era risultato positivo al covid secondo quanto si apprende la decisione è stata presa dopo la comparsa di alcuni sintomi ronzulli Ha trascorso la notte in ospedale Sta bene decreto semplificazioni il governo pone la fiducia al senato sono 15 le richieste di stralcio sul testo maxiemendamento del decreto altre modifiche potrebbero aggiungersi sono sorti problemi di copertura finanziaria come segnalato dalla ragioneria di Stato a Cernobbio il forum Ambrosetti Francesco per conversione ecologica Serve nuova generazione di economisti il messaggio del pontefice al grande appuntamento annuale tra ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Coronavirus: 10 morti e 1.397 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Nuovo balzo terapie intensive, +11 a quota 120.… - Gazzetta_it : Conto alla rovescia per #Vidal: l'#Inter è vicina al gran colpo #Calciomercato #Barcellona - fanpage : 'Basta ansia, le scuole riapriranno in sicurezza perché abbiamo il distanziamento, abbiamo le mascherine. Abbiamo c… - occhio_notizie : L'ultimo aggiornamento dell'Asl di Benevento - massimoneri90 : Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: Berlusconi ricoverato per Covid, ha polmonite bilaterale… -