Tutte le scadenze fiscali del 30 settembre 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) settembre mese di scadenze fiscali. Sono ben 257 i casi in cui gli italiani in questo settembre 2020 sono chiamati a versare tasse di varia natura. Abbiamo riassunto qui le principali scadenze fissate al 30 settembre 2020 (qui trovate le scadenze del 16 settembre e qui quelle del 21, 25 e 28 settembre. Per l’elenco completo vi rimandiamo alla sezione dedicata sul sito dell’Agenzia delle entrate). Versamenti IRPEF No p.IVA: versamento 4° rata dell’Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte (Versamento 4° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione ... Leggi su quifinanza

