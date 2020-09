Trojan nei cellulari della P.A. Ancora più potere ai magistrati (Di venerdì 4 settembre 2020) Entra in vigore in queste ore la nuova Riforma delle intercettazioni che allarga le maglie d’azione dei pm e permette di usare in modo ampio i Trojan, i sistemi di captazione usati anche nel caso Palamara. La crisi della giustizia italiana non frena il provvedimento che è entrato ufficialmente in vigore dopo il 31 agosto ed è frutto di una modifica della Riforma cosiddetta Orlando (l’ex ministro Pd della Giustizia). La Riforma attuale, fortemente voluta dal ministro della Giustizia Alfonso... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : Trojan nei cellulari della P.A. Ancora più potere ai magistrati - CyberSecHub0 : RT @euroinformatica: Nuove attività del governo cinese: ecco il #trojan #Sepulcher Il #malware è comparso lo scorso marzo ed è stato utiliz… - euroinformatica : Nuove attività del governo cinese: ecco il #trojan #Sepulcher Il #malware è comparso lo scorso marzo ed è stato uti… -

Ultime Notizie dalla rete : Trojan nei Riforma intercettazioni. Dalla tutela della privacy al “più trojan per tutti” Il Foglio Intercettazioni, Coppi: "Trojan? No limiti a nuove tecnologie ma evitare abusi"

"In linea teorica dovrebbe essere una scelta che dà maggiori garanzie, anche se aumenta il lavoro dei pubblici ministeri. Però, certo, con tutto il rispetto per la polizia giudiziaria, la scelta fatta ...

Incubo giustizia, siamo la Repubblica dei Trojan: garantismo addio

Oggi l’Italia compie un altro formidabile passo avanti - si fa per dire - verso la definitiva trasformazione in una democrazia giudiziaria: dopo molti rinvii entra infatti in vigore la riforma delle i ...

"In linea teorica dovrebbe essere una scelta che dà maggiori garanzie, anche se aumenta il lavoro dei pubblici ministeri. Però, certo, con tutto il rispetto per la polizia giudiziaria, la scelta fatta ...Oggi l’Italia compie un altro formidabile passo avanti - si fa per dire - verso la definitiva trasformazione in una democrazia giudiziaria: dopo molti rinvii entra infatti in vigore la riforma delle i ...