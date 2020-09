The Disciple, la recensione: seguire il flusso dell’ossessione (Di venerdì 4 settembre 2020) La recensione di The Disciple, film di Chaitanya Tamhane in concorso a Venezia 77, che ci catapulta all'interno della musica classica indiana. Qual è il prezzo di un'ossessione? Quanti anni devono passare affinché ci si possa sentire realizzati? E in che modo le nostre scelte ci portano fuori dal flusso della vita rendendoci sempre più solitari, chiusi in una prigione mentale che rischia di consumarci? No, non avete sbagliato: state leggendo davvero la nostra recensione di The Disciple, film indiano presentato in concorso alla 77esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia che, per due ore e dieci, segue instancabilmente l'ossessione del protagonista che cerca di proseguire una tradizione musicale destinata, via via, con l'arrivo della modernità, a ... Leggi su movieplayer

