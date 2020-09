Salerno, ritrovata donna morta in un pozzo: ipotesi omicidio (Di venerdì 4 settembre 2020) . Si tratta di Luana Rainone, scomparsa circa un mese fa. Sarebbe stata accoltellata Questa mattina il corpo di una donna privo di vita è stato rinvenuto tra i paesi campani di San Valentino Torio e Poggiomarino. I due centri tra la provincia di Salerno e quella … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere della Sera

