Romero Atalanta: il difensore è arrivato a Zingonia – VIDEO (Di venerdì 4 settembre 2020) Cristian Romero può essere considerato un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il giocatore è a Zingonia: le ultime Cristian Romero lascia la Juventus. Il difensore argentino ha lasciato la Continassa per trasferirsi all’Atalanta. Come riporta Sky Sport, il difensore è arrivato pochi minuti fa a Zingonia, presso il centro sportivo dell’Atalanta. Per il difensore inizia dunque una nuova avventura con la Dea, ma prima ha messo la firma sul prolungamento di contratto fino al 2025 con la Juve. Ceduto in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 23-25 milioni di euro. Il diritto diventerà riscatto al raggiungimento di alcuni ... Leggi su calcionews24

tancredipalmeri : Quindi la Juventus ha preso Romero a 30 milioni dal Genoa, lasciandolo al Genoa, per poi prestarlo all’Atalanta con… - DiMarzio : #Romero dalla @juventusfc all”@Atalanta_BC, scambio di documenti in corso @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Romero, trattativa sempre più avviata fra #Atalanta e #Juventus. I dettagli sulla formula - Barrello26 : RT @7Robymar: Oggi: Romero all'Atalanta. Un anno fa: - davideinno85 : RT @DiMarzio: #Atalanta, le prime immagini del neo acquisto #Romero a Zingonia -