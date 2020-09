Roma, con Friedkin cambia la musica: è un approccio totalmente diverso (Di venerdì 4 settembre 2020) I nuovi proprietari della Roma hanno rilasciato la loro prima intervista ufficiale: spicca il diverso modo di comunicare scelto rispetto alla vecchia proprietà Leggi su 90min

6000sardine : Anche @Anpinazionale sarà con noi il 12 Settembre a #roma per la Manifestazione #cosiNO sul… - mirkocalemme : #Suarez si complica, nuovi e importanti contatti tra #Juventus e #Dzeko. Enorme apertura anche dal #Napoli per chiu… - MonicaCirinna : Domani negazionisti #COVID19 in piazza a Roma: unica parola per definirli è irresponsabili. Con loro ovviamente i n… - CARONTEII : RT @TroianoMassimo1: #Salvini lancia la campagna elettorale di #Roma con punti che sono: -Stop abusivismo ed illegalità Come può essere… - fvnzioniamo_cc : @eyesintheclouds cioè il giorno sono tutta: sisi mi trasferisco, non posso restare ferma devo dare una svolta alla… -