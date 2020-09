Rinvenuto un cadavere a Poggiomarino. E’ Luana Rainone, donna scomparsa il 23 luglio (Di venerdì 4 settembre 2020) Un cadavere è stato Rinvenuto a Poggiomarino, in provincia di Napoli. E’ di Luana Rainone. Poggiomarino (NAPOLI) – Nelle prime ore di venerdì 4 settembre 2020 un cadavere è stato Rinvenuto a Poggiomarino, in provincia di Napoli. Secondo le prime informazioni raccolte da La Repubblica, il colpo appartiene a Luana Rainone, la donna di 31 anni scomparsa il 23 luglio. Le ricerche erano iniziate subito dopo presentazione della denuncia da parte della famiglia. La svolta arrivata nella notte con la scoperta del cadavere in un pozzo, avvolto in una coperta. La ricostruzione Sono in corso gli ... Leggi su newsmondo

