Programmi TV di stasera, venerdì 4 settembre 2020. Su Rai3 Enrico Brignano e Ambra Angiolini in «Stai lontana da me» (Di venerdì 4 settembre 2020) Enrico Brignano e Ambra Angiolini in Stai lontana da me Rai1, ore 20.35: UEFA Nations League – Italia vs Bosnia Erzegovina Quella che stasera tornerà in campo, a Firenze, dopo la lunghissima sosta forzata, sarà una Nazionale all’insegna delle novità, sia in campo, con la maglia azzurra rinnovata nello stile, ispirata al Rinascimento, sia, dal punto di vista televisivo, nel commento, affidato al “Piccolo Principe”, Claudio Marchisio. L’ex centrocampista della Juventus, infatti, ha siglato un accordo con la Rai, per tutta stagione 2020-2021, e dunque fino al termine del Campionato Europeo 2021: Marchisio, in particolare, sarà presente nello studio allestito all’interno dello stadio Artemio ... Leggi su davidemaggio

