Professoressa confessa di aver finto per anni di essere nera: “Ho costruito la mia vita su una bugia” (Di venerdì 4 settembre 2020) Una Professoressa universitaria si è finta nera per anni. L’incredibile storia è avvenuta negli Stati Uniti, dove Jessica Krug, insegnante di storia afroamericana alla George Washington University, ha ammesso di non essere di colore, ma di essere in realtà una donna bianca di Kansas City di origini ebraiche. La Professoressa ha chiesto scusa con un post su Medium. “Ho costruito la mia vita su una violenta bugia contro i neri e ho mentito sempre, a ogni respiro che ho fatto”, ha dichiarato Krug. Come se non bastasse, nel corso degli anni la donna ha assunto diverse identità: prima quella nera nordafricana, poi nero-americana e infine caraibica. Dopo tante bugie, ha quindi ... Leggi su tpi

