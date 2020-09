Preoccupati 7 genitori su 10 per il rientro a scuola post-Covid (Di venerdì 4 settembre 2020) Incertezza e preoccupazione sono i sentimenti con cui genitori e bambini affrontano la riapertura della scuola dopo il lungo lockdown che li ha tenuti lontani dalle aule a causa della pandemia di Covid-19. A pochi giorni dal ritorno in classe, Save The Children pubblica l indagine realizzata da IPSOS tra il 4 e il 18 agosto e contenuta nel rapporto "La scuola che verrà: attese, incertezze e sogni all avvio del nuovo anno scolastico".In generale, guardando al nuovo anno, 7 genitori su 10 dichiarano di avere preoccupazioni relative al rientro a scuola; la principale è data dall incertezza circa le modalità di ripresa (60%), seguita dai rischi legati al mancato distanziamento fisico (51%) e quindi dalle possibili variazioni di orario di entrata/uscita ... Leggi su ilfogliettone

Adnkronos : Scuola, 7 genitori su 10 preoccupati per rientro in classe - HelpConsumatori : RT @sabrybergamini: Rientro a #scuola, 7 genitori su 10 preoccupati per la ripresa #backtoschool - Affaritaliani : Preoccupati 7 genitori su 10 per il rientro a scuola post-Covid - redazionetmag : Il ritorno a scuola preoccupa i genitori Secondo una ricerca di Save the Children sette genitori su dieci sono pre… - EosComunica : Mentre il governo pensa a #congedi e #smartworking per genitori con figli in quarantena, sono molti i timori per le… -

Ultime Notizie dalla rete : Preoccupati genitori Genitori preoccupati per la riapertura delle scuole (indagine IPSOS) askanews Simone, figlio Gigi Sabani/ “13 anni fa il destino ci divise, vivo di suoi ricordi”

Simone, il figlio del re della risata, Gigi Sabani, ricorda su RTL 102.5 il padre scomparso esattamente 13 anni fa tra aneddoti e teneri ricordi Simone Sabani, figlio del re della risata, Gigi Sabani, ...

Scuola. Save the Children: ripresa preoccupa 7 genitori su 10

L'allarme arriva dai risultati di un'indagine condotta da Ipsos tra il 4 e il 18 agosto scorsi su un campione di 2370 persone. La principale ansia è data dall'incertezza sulle modalità di ripresa (60% ...

Simone, il figlio del re della risata, Gigi Sabani, ricorda su RTL 102.5 il padre scomparso esattamente 13 anni fa tra aneddoti e teneri ricordi Simone Sabani, figlio del re della risata, Gigi Sabani, ...L'allarme arriva dai risultati di un'indagine condotta da Ipsos tra il 4 e il 18 agosto scorsi su un campione di 2370 persone. La principale ansia è data dall'incertezza sulle modalità di ripresa (60% ...